La lista degli azzurri cedibili: per il Cds tra gli otto c'è anche Raspadori

Il Napoli lavora sul mercato in entrata, ma dovrà anche definire le prime uscite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi presenti nella lista dei cedibili figura anche quello di Giacomo Raspadori, considerato in ogni caso un elemento importante per il progetto tecnico e per il quale, dunque, serviranno offerte importanti per convincere il club alla cessione.

Il futuro dell’ex Sassuolo è ancora da chiarire, così come quello di Giovanni Simeone, seguito da Pisa e Siviglia, e Pasquale Mazzocchi, che interessa a diverse squadre tra cui il Sassuolo. In uscita ci sono anche calciatori come Michael Folorunsho (Cagliari), Walid Cheddira (Paok), Cyril Ngonge (Torino), Jens Cajuste (piace al Besiktas e in Premier League) e Jesper Lindstrom.