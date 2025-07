Sprint per Juanlu: ecco la distanza economica da colmare col Siviglia

vedi letture

Il Napoli è pronto a stringere per Juanlu Sánchez. Antonio Conte spinge per avere nuovi rinforzi già in vista del ritiro di Dimaro, con l’obiettivo di iniziare la preparazione estiva con una rosa il più possibile definita. Il diktat del tecnico è chiaro: due giocatori per ruolo, per affrontare al meglio le tre competizioni stagionali: Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Per rinforzare la retroguardia, il nome in cima alla lista resta quello di Juanlu, terzino destro classe 2003 di proprietà del Siviglia e già nel giro dell’Under 21 spagnola. Il giocatore è da tempo seguito dal ds Manna e adesso la trattativa è entrata nella sua fase decisiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due club è vicina, ma resta una distanza di circa due milioni di euro da colmare.