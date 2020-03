Olimpiadi rinviate al 2021, decisivo il dg dell'OMS: "La pandemia sta accelerando"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al rinvio delle Olimpiadi nel 2021, sottolineando come a velocizzare la tempistica della decisione, e a determinarla, sia stato proprio l’ultimo rapporto del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’eritreo Tedros Adhanom Ghebreyesus, personaggio autorevole e molto ascoltato dalla comunità internazionale: "La pandemia da Covid-19 sta accelerando - si legge -. Al momento ci sono oltre 375.000 casi in tutto il mondo e in quasi tutti i Paesi (Giappone compreso, ndr). E il loro numero sta crescendo di ora in ora". Il suo grido d’allarme è bastato per fugare anche gli ultimi dubbi. Il premier Abe Shinzo ha così proposto a Bach lo slittamento. E il presidente del Cio ha appoggiato in pieno la sua proposta.