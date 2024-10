Olivera l'ultimo a rientrare a Napoli: avanza una novità sulla corsia sinistra

vedi letture

Conte rifletterà sulla formazione anche in vista delle prossime cinque gare

L'ultimo a rientrare alla base dagli impegni con la Nazionale sarà Olivera e dunque, per la sfida all'Empoli, avanza la candidatura di Spinazzola. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il terzino uruguaiano, scontata la squalifica di tre turni dopo gli scontri con la Colombia in Coppa America, può tornare in campo contro l'Ecuador, ma si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì, dunque il suo rientro in Italia - considerato il lungo viaggio di ritorno - è previsto a pochi giorni della sfida di Empoli.

Scalpita al suo posto Spinazzola, presto sarà tempo di scelte. Conte rifletterà sulla formazione (tra certezze, come Lukaku rimasto in Italia per ritrovare la miglior condizione, e possibili dubbi) anche in vista delle prossime cinque gare racchiuse in tre settimane, dal 20 ottobre al 10 novembre, prima della nuova sosta.