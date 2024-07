Olivera show in nazionale: Conte pensa a un ruolo a sorpresa

vedi letture

Il difensore del Napoli, autore di un gol nella fase a gironi contro gli Stati Uniti, sta ricoprendo quella posizione con diligenza tattica, abilità fisiche e qualità

Mathias Olivera sta brillando in nazionale. Emerge per qualità individuali e per le capacità collettive di una squadra che ora si ritrova con pieno merito tra le prime quattro della Coppa America con Colombia, Argentina e Canada. Il ct Bielsa si fida di Olivera da centrosinistra accanto ad Araujo del Barcellona.

Il difensore del Napoli, autore di un gol nella fase a gironi contro gli Stati Uniti, sta ricoprendo quella posizione con diligenza tattica, abilità fisiche e qualità nella costruzione da dietro. Una soluzione per lui inedita da qualche mese in nazionale e mai provata a Napoli.

Almeno fino all'arrivo di Conte. Dalla prossima stagione, Olivera sarà un jolly prezioso, un esterno mancino che potrà ricoprire due ruoli: difensore a sinistra oppure esterno classico. Lo scrive il Corriere dello Sport.