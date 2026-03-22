"Ora proviamo a vincerle tutte!", Conte ci crede e l'ha ribadito anche allo spogliatoio
Il finale di stagione del Napoli si apre con un messaggio chiaro lanciato da Antonio Conte alla squadra. Dopo la vittoria di Cagliari, il tecnico ha voluto tenere alta la tensione nello spogliatoio, invitando tutti a credere fino in fondo negli obiettivi ancora possibili in queste ultime otto giornate.
Il messaggio di Conte allo spogliatoio del Napoli
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’allenatore ha parlato al gruppo con toni decisi ma senza perdere il sorriso, cercando di trasformare la pressione in motivazione. “Adesso proviamo a vincerle tutte”, il concetto ribadito alla squadra, con l’idea di costruire un filotto che possa cambiare il volto della stagione.
Una scalata lunga otto giornate
Otto partite significano potenzialmente ventiquattro punti, quota che porterebbe il Napoli a un totale molto alto in classifica, sufficiente almeno per blindare la Champions e magari per mettere pressione a chi è davanti. L’obiettivo è restare agganciati fino all’ultimo, costringendo Milan e Inter a non sbagliare e tenendo aperti scenari che, fino a poco tempo fa, sembravano impensabili.
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