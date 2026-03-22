"Ora proviamo a vincerle tutte!", Conte ci crede e l'ha ribadito anche allo spogliatoio

"Ora proviamo a vincerle tutte!", Conte ci crede e l'ha ribadito anche allo spogliatoioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
L’obiettivo è restare agganciati fino all’ultimo, costringendo Milan e Inter a non sbagliare e tenendo aperti scenari che sembravano impensabili.

Il finale di stagione del Napoli si apre con un messaggio chiaro lanciato da Antonio Conte alla squadra. Dopo la vittoria di Cagliari, il tecnico ha voluto tenere alta la tensione nello spogliatoio, invitando tutti a credere fino in fondo negli obiettivi ancora possibili in queste ultime otto giornate.

Il messaggio di Conte allo spogliatoio del Napoli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’allenatore ha parlato al gruppo con toni decisi ma senza perdere il sorriso, cercando di trasformare la pressione in motivazione. “Adesso proviamo a vincerle tutte”, il concetto ribadito alla squadra, con l’idea di costruire un filotto che possa cambiare il volto della stagione.

Una scalata lunga otto giornate

Otto partite significano potenzialmente ventiquattro punti, quota che porterebbe il Napoli a un totale molto alto in classifica, sufficiente almeno per blindare la Champions e magari per mettere pressione a chi è davanti. L’obiettivo è restare agganciati fino all’ultimo, costringendo Milan e Inter a non sbagliare e tenendo aperti scenari che, fino a poco tempo fa, sembravano impensabili.