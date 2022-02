Ora tocca a Politano: ci sono numeri deludenti da riscattare

Con l'infortunio di Hirving Lozano, tocca a Matteo Politano fare il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra d'attacco. Magari ritrovando il gol, come scrive il Corriere dello Sport: "I gol, beh, sono una sorta di nuovo e strano tabù da sfatare al volo. Numeri: 2 reti finora in 26 partite giocate in questa stagione tra campionato e coppe; uno con la Juve in campionato e uno con il Legia in Europa League. Entrambi al Maradona ed entrambi piuttosto datati, ormai: 11 settembre con i bianconeri, oltre cinque mesi di digiuno; 21 ottobre con i polacchi, oltre tre mesi".