Orsato per Napoli-Milan? Repubblica: "Designazione probabile"

TuttoNapoli.net Daniele Orsato possibile arbitro di Napoli-Milan? Di questo scenario scrive così l’edizione odierna di Repubblica: “Il netto rigore non fischiato per il fallo di mano di Luiz Felipe non può e non deve passare sotto traccia, infatti, tenendo conto delle vibranti e mediatiche proteste con cui il Milan ha alzato invece un polverone per il torto subito con l'Udinese. Non devono esserci nuvole sulla sfida per il primato di domenica al Maradona e tocca a De Laurentiis mettersi alla testa dei 42 mila attesi a Fuorigrotta, dove ci sarà un altro e scontatissimo sold out. La probabile designazione di Orsato sarebbe oltretutto la chiusura di un cerchio, a patto però che l'atteso faccia a faccia tra Napoli e Milan sia una festa e si concluda senza una scia di veleni"