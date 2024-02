Osimhen a parte? Solo precauzione: già oggi tornerà in gruppo, con un obiettivo

Victor Osimhen ieri non si è allenato in gruppo, ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra a causa di un leggero stato influenzale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen ieri non si è allenato in gruppo, ma ha svolto lavoro personalizzato in palestra a causa di un leggero stato influenzale. Una scelta compiuta per precauzione, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il quotidiano scrive che non ci saranno ulteriori problemi, Osimhen oggi s’allenerà in gruppo e giocherà dal primo minuto. L’obiettivo è recuperare tutte le forze a propria disposizione anche perché il Napoli deve gestire tre partite in sette giorni.