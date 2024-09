Osimhen, accoglienza da re: una marea di tifosi all'ingresso dell'hotel da 1000 euro a notte

Perché solo 24 ore prima l’infortunio di Mauro Icardi, fuori per un mese per problemi muscolari, aveva gelato l’ambiente".

Tifosi turchi in visibilio per l'arrivo al Galatasaray di Victor Osimhen, arrivato con la formula del prestito secco per una stagione dal Napoli. L'attaccante nigeriano ha ricevuto un'accoglienza clamorosa in piena notte, con lo stesso calciatore che si è mostrato sorridente e soddisfatto della nuova destinazione.

Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una folla indescrivibile, una marea giallorossa che l'ha seguito fin sotto l'ingresso del migliore albergo del Bosforo, l'Hotel Four Seasons, suite da oltre mille euro a notte. Perché solo 24 ore prima l'infortunio di Mauro Icardi, fuori per un mese per problemi muscolari, aveva gelato l'ambiente".