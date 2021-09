Osimhen come un supereroe per i bambini: Spalletti vuole trasformarlo in un extra-bomber

Per i bambini supereroe, per Luciano Spalletti extra-bomber. Victor Osimhen piace a tutti, grandi e piccini, allenatore compreso. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Per i bambini Osimhen è un po’ come un supereroe. Li trascina ed entusiasma per il sorriso, il look, la sua caratteristica da calcio di strada, selvaggio, puro, forse ancora poco costruito sotto il profilo dei movimenti ma fisicamente straripante. Spalletti più che un supereroe vorrebbe trasformarlo in un super-bomber, extra-bomber. Sono le due definizioni che ha adottato per Victor come obiettivo che può porsi nell’anno in cui compirà solo 23 anni".