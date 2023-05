Osimhen e Kim assenti alla cena scudetto: in 6 non erano presenti

Ieri sera cena di squadra a Bacoli. A convocare i compagni con l’allenatore Spalletti e lo staff è stato Di Lorenzo

Ieri sera cena di squadra a Bacoli. A convocare i compagni con l’allenatore Spalletti e lo staff è stato Di Lorenzo, il capitano voluto bene da tutti. La serata è trascorsa serena tra buon cibo, tanta musica, risate, divertimento, l’allegria contagiosa dei soliti noti, la certezza ribadita di essere entrati nella storia del club, un privilegio eterno a prescindere da quello che accadrà in estate o nei prossimi mesi, e l’inevitabile nostalgia per i saluti annunciati: Spalletti andrà via, proprio come Kim. Ieri, però, Minjae ha saltato la serata proprio come Osi, Kvara, Anguissa, Ndombele e Lozano. Lo scrive il Corriere dello Sport.