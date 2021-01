Osimhen, oggi un altro spezzone: Gattuso gestirà il suo recupero

Victor Osimhen non è ancora al meglio, ma sarà a disposizione di Gattuso per la sfida di stasera contro il Parma. Proseguirà la fase di rodaggio, prima di tornare ad essere protagonista, per questo è previsto un altro spezzone di gara oggi al Maradona. Considerando il tour de force imminente, recuperare l'attaccante nigeriano risulterà fondamentale per l'allenatore azzurro. A scriverlo è La Repubblica.