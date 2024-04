Osimhen, pioggia di 4,5: "Ex candidato al top mondiale, ora cosa gli succede?"

TuttoNapoli.net

E' il simbolo di questa crisi del Napoli, così come l'anno scorso lo è stato per la conquista dello scudetto. Victor Osimhen non lascia il segno senza mai rendersi pericoloso in quel di Empoli. "Anche per Osi l’unica voce positiva è l’impegno - scrive la Gazzetta dello Sport -. Ma non basta per il centravanti ex candidato al top mondiale: vaga disperato, non è mai pericoloso. Che cosa succede?". "Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare - analizza il Corriere dello Sport - dagli stop ai passaggi. Non lo servono mai, è innegabile, ma ieri è stata forse la sua peggiore prestazione in quattro anni da leone".

Questo quanto scrive TMW: "Solo, isolato, ma ci mette anche del suo per rimanere fuori dalla partita. Pigro nel rientrare dal fuoriogoco, oggi non arreca timore agi avversari neanche quando i compagni gliela danno in profondità. Annullato".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli.net: 4,5