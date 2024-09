Osimhen, se Napoli gli chiede di giocare deve accettare o rischia azione al Collegio Arbitrale

Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica

Il Napoli può chiedere a Victor Osimhen di rientrare in squadra, onorando il suo contratto, pena un eventuale azione promossa davanti al Collegio Arbitrale. Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica, che chiarisce come il nigeriano non potrebbe rifiutarsi di rispondere all'eventuale chiamata del Napoli.

"In qualsiasi momento il Napoli può chiedere a Osimhen di onorare il contratto. L’eventuale rifiuto darebbe inizio ad una azione promossa davanti al Collegio Arbitrale. Fin qua le ipotesi. La decisione di Conte prescinde invece da Osimhen. Lo considera fuori rosa. Ha altri impegni. Deve riorganizzare la squadra dopo la vittoria in rimonta sul Parma, utile la sosta quanto la generosa spesa di De Laurentiis, milioni 147.7".