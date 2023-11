Osimhen titolare col Real Madrid? Decisivo il colloquio con Mazzarri

Dopo più d’un mese a lottare contro un problema muscolare, è tanta roba.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Walter Mazzarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi in mattinata, in vista della sfida di stasera contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nessuna incertezza per quanto riguarda il portiere però, stando al Corriere dello Sport. Alex Meret sarà il titolare, di nuovo dal 1’ dopo il problema rimediato con l’Empoli nel riscaldamento e il turno di riposo con l’Atalanta.

Il vero dubbio ha un nome e cognome: Victor Osimhen

Se per Meret non ci sono dubbi, discorso ben diverso quello riguardante il centravanti titolare di Mazzarri: fondamentale, in quest’ottica, sarà il colloquio con Osimhen annunciato da Walter in persona. Osi che, si sa, giocherebbe anche con una gamba sola e 40 di febbre: con l’Atalanta è entrato nel secondo tempo e per una mezzoretta ha seminato il panico e pennellato un assist.

Dopo più d’un mese a lottare contro un problema muscolare, è tanta roba. Ma ieri Mazzarri ha spiegato che non è ancora al top, che poi ci sono Inter e Juve e che dovrà parlarci bene per capire se vale la pena rischiare: le famose sensazioni di cui sopra. E una certezza: Osimhen tirerà fuori qualsiasi virtù in dotazione pur di cominciare dal primo minuto. Ma se prevarrà la linea della prudenza, allora spazio a Simeone. Il Cholito nella Madrid di papà Cholo.