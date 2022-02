Ospina in dubbio, Lozano ci sarà ma con un solo allenamento: le ultime sui sudamericani

Manca ancora qualcuno all'appello in casa Napoli in vista della sfida con il Venezia. Chi è impegnato in Coppa d'Africa non farà in tempo, mentre i due sudamericani dovrebbero esserci. David Ospina ha saltato l'ultima gara della Colombia per una intossicazione, pertanto è in dubbio. Mentre Hirving Lozano rientrerà a Castel Volturno soltanto sabato prossimo dopo l'ultimo impegno del suo Messico con Panama. Il messicano svolgerà un solo allenamento. A scriverlo è il Corriere dello Sport.