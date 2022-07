Ostigard, si tratta a oltranza: il nodo è la formula, ma il Napoli ha il 'sì' del difensore

iuntoli e De Laurentiis vorrebbero prendere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto per circa 6 milioni di euro

Il Napoli dovrà prendere un difensore centrale per sostituire Tuanzebe nel pacchetto con Koulibaly, Juan Jesus e Rrahmani e il prescelto pare essere Leo Ostigard. Stando a quanto riferito da La Repubblica, il fatto che il calciatore voglia l'azzurro può aiutare il club nella trattativa col Brighton. Giuntoli e De Laurentiis vorrebbero prendere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto per circa 6 milioni di euro, in modo da iscrivere l'acquisto nel prossimo bilancio.