Ottima notizia per Spalletti: con l'Inter anche Ounas sarà a disposizione

Tutto risolto, da due giorni si sta allenando in gruppo e, come riferito dal Corriere dello Sport, sarà arruolabile per il big match con l'Inter.

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Finalmente Adam Ounas. Il pacchetto di attaccanti a disposizione di Luciano Spalletti si arricchisce dell'esterno algerino, rientrato ormai da giorni a Napoli dopo la Coppa d'Africa e un soggiorno a Parigi, di riposo a causa di alcune anomalie al cuore post-Covid. Tutto risolto, da due giorni l'ex Bordeaux si sta allenando in gruppo e, come riferito dal Corriere dello Sport, sarà arruolabile per il big match di sabato con l'Inter.