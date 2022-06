Ounas rifiuta rinnovo e ogni possibile destinazione: può finire ai margini con Fabiàn

“Per Ounas e Fabian si profilano casi spinosi: entrambi non vogliono rinnovare e intendono andare a scadenza". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma sulla posizione dell'algerino: "In caso di rottura potrebbero anche rimanere ai margini del progetto azzurro. Per l’algerino non mancano le offerte: Monza e Salernitana su tutte, ma ha rifiutato ogni tentativo di approccio.

Su Fabiàn: L’agente del centrocampista, invece, non ha portato al momento compratori e la società partenopea non ha intenzione di assecondare le sue richieste di aumento. Un braccio di ferro che è destinato a non trovare una giusta soluzione”.