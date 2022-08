Out Fabian, ma c'è ancora un ballottaggio per il Verona: occhio a Sirigu

TuttoNapoli.net

"L'emozione della 'prima': il nuovo Napoli a Verona per sognare in grande, ballottaggio Sirigu-Meret". Questo il titolo che campeggia in taglio alto sull'edizione odierna di Cronache di Napoli: gli azzurri scendono in campo alle 18.30 contro il Verona di Cioffi. Spalletti è pronto a schierare il tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Lozano. Fuori dai convocati Fabian Ruiz, sempre più vicino al Paris Saint-Germain.