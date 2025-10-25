Out Lucca, spazio al falso nove: la strategia di Conte contro Chivu
Una sorpresa per il match di stasera contro l’Inter, conferma quest'oggi Repubblica in merito all'assenza di Hojlund perché Conte cambierà il centravanti. Lucca dovrebbe cominciare in panchina dopo le brutte prove con Torino e Psv Eindhoven (dove è stato anche espulso). Il condottiero azzurro ha una tentazione intrigante per provare a mettere in difficoltà il trio difensivo dell’Inter:
giocherà Neres davanti. L’obiettivo - scrive il quotidiano - è non dare punti di riferimento ai nerazzurri: il brasiliano può allargarsi a sinistra e lasciare spazio sia a De Bruyne (provato falso nueve già alla vigilia della sfida di Champions) che agli inserimenti di McTominay. Il piano è questo, ma ovviamente andrà applicato nel miglior dei modi al Maradona contro la formazione di Chivu che in questo momento sembra lanciatissina.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
