Panchina d'Oro 2023, Spalletti indiziato principale a vincerla: l'indiscrezione

La panchina d’oro è un premio che si assegna agli allenatori per quanto fatto nelle stagioni precedenti, un riconoscimento importante perché assegnato dai colleghi. L’indiziato numero uno a vincere l’edizione riservata alla stagione 2022-23 è Luciano Spalletti per il cammino del Napoli, capolista in campionato con tredici punti di vantaggio e protagonista di un bel percorso in Champions League. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.