Lukaku in gol contro il Savoia: ora manca solo il debutto ufficiale

Allenamento congiunto con gol per Romelu Lukaku, ieri in campo a Castel Volturno contro il Savoia, squadra di Serie D scelta per un test (3-0 il finale, Mazzocchi e Anic gli altri marcatori) a tre giorni dalla sfida con la Juve. L’occasione per permettere a Big Rom di mettere minuti nelle gambe e avvicinarsi al ritorno in campo, e di assaporare la rete dopo 5 mesi di stop. Anche domenica andrà in panchina. Per ora è tornato in gruppo da giorni e martedì in Champions era a Copenaghen. Ieri ha continuato a riprendere confidenza con l’effetto partita e ora si prepara per il debutto stagionale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.