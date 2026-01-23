Infortunio Neres, Repubblica: "Fa paura l'idea intervento con rischio lungo stop"

David Neres rischia di fermarsi. Per lui possibile lungo stop. Ne parla anche Repubblica oggi in edicola. "L’attacco azzurro sta infatti rischiando di perdere per un lungo periodo la sua freccia più appuntita: David Neres, ko dal 4 gennaio per una distorsione alla caviglia. Gli esami eseguiti nelle ultime ore avrebbero infatti rivelato l’esistenza di una lesione tendinea, dopo che il brasiliano era pure tornato in campo part time per mezz’ora con il Parma 8 giorni fa. Fa paura ai campioni d’Italia l’eventualità non più remota di un intervento chirurgico, con due mesi di stop come conseguenza inevitabile per il sudamericano".