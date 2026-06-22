Allegri, ultimi giorni di vacanza in Sardegna e poi la firma: ecco quando sarà annunciato

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Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Entro il weekend può arrivare l'ufficialità da parte di De Laurentiis.

Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Allegri aspetta novità dalla Sardegna, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla compagna Nina. Max è tranquillo, adesso. E già concentrato sul Napoli. La serenità non l'ha mai persa, nemmeno in queste settimane di attesa di un incontro finale col Milan. Tra oggi e domani, Allegri e il Diavolo dovrebbero dirsi definitivamente addio e definire gli ultimi dettagli della risoluzione del contratto.

Il Napoli spera di poter ufficializzare l'arrivo di Allegri entro fine settimana, per la presentazione, invece, tutto rimandato al ritiro di Dimaro, in qualche location suggestiva tra le Dolomiti. Max vuole conquistare presto il popolo napoletano, e mantenere il club al top, in Italia e In Europa. Firmerà un contratto triennale da 4,5 milioni a stagioni più ricchi bonus in caso di scudetto e Champions. Allegri è carico, ha voglia di rilanciarsi e di dimostrare che il fallimento Milan è stato solo un incidente di percorso".