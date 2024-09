Paragoni Osimhen-Lukaku, CdS: "Antipatico farli, ma c'è una certezza su Romelu"

"Con due allenamenti nelle gambe e una partita vissuta a metà, Lukaku è già uno del gruppo. Uno della squadra.

Paragoni tra Lukaku e Osimhen? Al momento sono prematuri, ma l'impatto di Romelu è stato davvero enorme. Questo il pensiero espresso sul centravanti belga dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Con due allenamenti nelle gambe e una partita vissuta a metà, Lukaku è già uno del gruppo. Uno della squadra.

Il centravanti tanto atteso da tutti, mica soltanto da Conte, che ha coperto il grande vuoto di potere al centro dell’area e che ha raccolto l’eredità dell’uomo con la maschera (Osi). I paragoni sono antipatici? Magari è vero. E questo, tra l’altro, non è proprio il momento di metterli in piedi: non esistono i termini, non è ancora l’epoca. Ma una cosa è certa: l’impatto di Rom sulla squadra e la città, su Napoli e il Maradona, è stato Big. Come da copione".