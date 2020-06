Partenza in giornata, ritorno immediato dopo la gara: il programma del Napoli per l'Hellas

In vista della trasferta di Verona il Napoli ha fissato il programma per partenza e ritorno. La squadra, come riporta Tuttosport oggi in edicola, tornerà a Napoli subito dopo la gara in programma martedì alle ore 19.30. Così scrive il quotidiano.

"Nessun calo di concentrazione sarà ammesso in queste 12 partite conclusive e oggi sarà pure ripristinata la trasferta il giorno prima della gara: dopo la rifinitura, il Napoli volerà a Verona e poi farà rientro a Capodichino nella stessa giornata di martedì subito dopo il match".