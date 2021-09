Partenza sprint: Spalletti comincia meglio di Bianchi e Bigon, gli allenatori dei due scudetti

En plein finora: cinque vittorie su cinque in campionato per il Napoli e punteggio pieno in classifica. Luciano Spalletti è partito a tutta velocità e in quest'avvio di stagione ha già fatto meglio di Ottavio Bianchi e Alberto Bigon, gli allenatori degli scudetti del 1987 e del 1990. A sottolinearlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"C’è un dato che rafforza anche i sogni della tifoseria ed è alimentato dal confronto fra questa partenza e quella dei Napoli che poi hanno finito la stagione vincendo gli scudetti nel 1987 con Ottavio Bianchi e nel 1990 con Alberto Bigon. Rapportando i primi 5 risultati (calcolando la vittoria con i 3 punti, allora ne valeva 2) Bianchi si fermò a 11 e Bigon a 13 e possiamo già dire che comunque finirà stasera, dopo 6 giornate Spalletti avrà comunque fatto meglio degli illustri predecessori, visto che alla sesta Bianchi pareggiò (2-2 con l’Atalanta) così come Bigon (1-1 a Cremona)".