Passo indietro per Insigne: le pagelle dei quotidiani

Dopo le stelle, una prestazione difficile e non sufficiente per Lorenzo Insigne. Meglio nella ripresa ma da lui c'è da attendersi certo di più di un'imbucata non sfruttata da Petagna. Per questo ci sono anche giudizi negativi, che raccontano di un Insigne mai nel vivo del gioco, mai trascinatore, certamente lontano dalla prestazione e dalle valutazioni prese da Dries Mertens, tra i migliori della gara contro l'AZ Alkmaar per il Corriere dello Sport. Lo perdona la Gazzetta, non tanto per la serata "non magica" ma per l'assist spettacolare per Petagna di cui sopra.

Le pagelle di Insigne



Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5.5

Tuttomercatoweb.com 5.5

Tuttonapoli 5,5