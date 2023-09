Patto Garcia-squadra verso Bologna, Repubblica: lavoro tattico e dialoghi continui

Il Napoli non ha continuità nella stessa partita e la parola d’ordine di Rudi Garcia è una sola: tanto lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno

Il Napoli non ha continuità nella stessa partita e la parola d’ordine di Rudi Garcia è una sola: tanto lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno per trovare la giusta direzione. "Garcia ed il Napoli, patto di ferro per vincere a Bologna", titola Repubblica, ma la ricetta del francese ha tanti ingredienti: "I dialoghi continui con la squadra, la ricerca dell’intensità e approfondimenti tattici. Ma un cambio modulo, al momento, non è all’ordine del giorno: i due attaccanti centrali (Osimhen-Raspadori) restano una risorsa preziosa in corso d’opera, come accaduto a Marassi.

L’obiettivo è voltare pagina facendo, però, i conti con l’emergenza in difesa. Amir Rrahmani si è sottoposto ieri agli esami strumentali dopo il risentimento muscolare accusato contro lo Sporting Braga. Il centrale ha una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. In sintesi: tra i 7 e i 10 giorni di stop. Rrahmani salterà il Bologna e l’Udinese. Quasi certamente darà forfait pure contro il Lecce (in calendario sabato 30) soprattutto perché l’obiettivo è recuperare per il big match di Champions al Maradona contro il Real Madrid2.