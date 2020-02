Patto interno Gattuso-squadra: i calciatori gli hanno giurato fedeltà e impegno massimo

Dopo l'accusa pubblica di Rino Gattuso ad Allan, sembra ormai chiaro che in casa Napoli non s'intende fare sconti a nessuno. Con il nuovo allenatore gioca solo chi dà il massimo, come spiega La Gazzetta dello Sport, che parla di un patto interno da Ringhio e i suoi ragazzi: "Gattuso ha parlato alla squadra, ribadendo i suoi principi e chiedendo ai giocatori il massimo rispetto per il lavoro da svolgere. Intanto, ha incassato la fiducia dei giocatori che gli hanno giurato fedeltà e garantito il massimo dell’impegno per dare continuità agli ultimi risultati. Il momento è favorevole e le scelte vengono fatte solo ed esclusivamente tra coloro che garantiscono la migliore condizione".