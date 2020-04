Pay-tv e coronavirus: possibile proroga del pagamenti e bonus sulla prossima stagione

Martedì l'assemblea della Serie A deciderà che linea tenere con l’ultima rata dei diritti tv che Sky, Dazn e Img devono alla Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il momento le emittenti non hanno chiesto ufficialmente di non saldare il conto, ma hanno fatto sapere che preferirebbero rimandare il versamento della cifra che manca (si parla di circa 233 milioni complessivi) oppure ottenere uno sconto sulla cifra da versare per la prossima stagione, visto che non potranno essere concessi vantaggi sul bando pubblico dei diritti del 2021-24. La soluzione dello 'sconto' sull'importo per la prossima stagione è stata adottata ad esempio dalla Bundesliga con Sky, dando così una mano anche ai club più in difficoltà.



Sky, Dazn e Img fin qui hanno versato nelle casse della Lega oltre l'80% della cifra totale dovuta (1,3 miliardi), ma hanno garantito solo 26 giornate (neppure complete), dunque poco più due terzi del torneo. Pertanto le emittenti vogliono capire se il campionato riprenderà e soprattutto se finirà. I 233 milioni mancanti dovrebbero arrivare entro i primi di maggio: informalmente è già stato chiesto di spostare la scadenza oppure di ottenere uno scontro per il futuro. Dalla Lega sembrano arrivati segnali di apertura. Una soluzione è quella di concedere una proroga limitata al pagamento e uno sconto sulla cifra del 2020/21. Le società avrebbero in questo modo disponibilità immediata per pagare i dipendenti. Difficile dire di quanto sarà lo sconto, ciò che è certo è che il prodotto Serie A il prossimo anno sarà più attraente dal punto di vista televisivo, visto che per un bel po' si giocherà a porte chiuse. Molti tifosi e appassionafi che fino a questo momento non si sono abbonati potrebbero a questo punto decidere di farlo.