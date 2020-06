Penalty dopo il 90' in caso di parità: Gattuso ha 6 rigoristi oltre a Insigne

Da ieri è ufficiale: la Coppa Italia, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si deciderà direttamente ai rigori. Questo vale sia per le semifinali che si giocheranno nei prossimi giorni, sia per la finalissima. Il Corriere dello Sport svela le strategie del Napoli ripartendo da Lorenzo Insigne, primo rigorista in assoluto già designato nel corso della stagione con cinque reti all'attivo tra campionato e Coppa Italia. Oltre al capitano, nell'ipotetica lista figurano anche Mertens, infallibile in Champions League, Milik, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano e Callejon: da questi nomi verranno pescati gli eventuali rigoristi tra cui sceglierà Gattuso.