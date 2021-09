Pensiero fugace ai portieri svincolati: infortunio Meret non è grave e c'è Ospina

Nel complesso mare delle riflessioni c’è il mercato degli svincolati. Un pensiero fugace, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non ancora approfondito perché l’infortunio di Meret non è grave e, dopo il tour de force Juventus-Leicester, per Ospina non dovrebbero esserci più problemi. Ci sono poi Marfella, il terzo portiere rientrato dal Bari, e Idasiak che in estate ha debuttato in prima squadra nell’amichevole contro il Wisla Cracovia e difende la porta della Primavera