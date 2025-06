Per Bonny è lotta con l'Inter: Chivu vuole l'attaccante che 'ricorda' Lukaku

Cristian Chivu proverà a portare i migliori talenti che ha allenato al Parma nella sua nuova avventura all'Inter. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come si possa creare un vero e proprio asse tra nerazzurri e ducali, destinato a caratterizzare anche le prossime settimane di calciomercato. Tra i nomi sul tavolo anche quello dell'attaccante Bonny, che piace molto ad Antonio Conte.

"Qualcuno lo paragona a Lukaku, ma di certo il classe 2003 Ange-Yoan Bonny ha favorevolmente impressionato Chivu che l’ha schierato titolare con continuità chiedendogli di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Al momento se in lizza c’è anche Hojlund per il reparto avanzato, Bonny è un candidato forte per completare il reparto come quarta punta. Una scelta in prospettiva futura, con la possibilità di far crescere ancora una punta che nello scorso novembre ha esordito nell’under 21 francese e al suo primo anno di Serie A ha messo a referto in tutto 6 reti.