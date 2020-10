Perché le Asl campane non sono intervenute? Repubblica fa chiarezza

Molti si domandano: come mai stavolta le Asl di Napoli non sono intervenute per la gara contro l'Az Alkmaar? La risposta arriva dal quotidiano Repubblica oggi in edicola. La squadra olandese appena è atterrata a Napoli ha presentato le autocertificazioni e i risultati del gruppo squadra, tutti negativi al tampone. Dunque, per questo motivo, le Asl campane non sono intervenute.