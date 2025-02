Perchè Spinazzola subito titolare? Non ha perso tono muscolare, solo pochi giorni di terapie

Il Napoli ha perso Pasquale Mazzocchi per infortunio, ma i due laterali sinistri sono sulla via del recupero. In particolare Leonardo Spinazzola può essere considerato pronto. Il laterale ha recuperato dalla lesione al gluteo medio e - scrive il Corriere del Mezzogiorno - cresce in termini di condizione ad ogni allenamento.

L’infortunio rimediato non ha inciso sul tono muscolare: già dopo pochi giorni di terapie si è sempre allenato, lavorando a livello fisico e non solo, quindi, prima a livello individuale e poi in gruppo, così ha potuto accelerare un po’ nel percorso del recupero. Conte a Como confermerà il 3-5-2 e potrà contare anche sulla crescita di Buongiorno, che stavolta avrà l’intera gara nelle gambe.