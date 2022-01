Perso Zielinski, ma Spalletti ha due uomini in più per la Samp: Tuanzebe e Fabian in panchina

Il Napoli ha perso Piotr Zielinski, ma contro la Sampdoria ci sarà la prima presenza - almeno in panchina - per il nuovo acquisto Axel Tuanzebe e il recuperato Fabian Ruiz. Il difensore ieri si è allenato a Castel Volturno e oggi sarà a disposizione, il centrocampista spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo mettendosi l'infortunio alle spalle. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Tuanzebe oggi con la Samp andrà in panchina: subito disponibile per il campionato, al volo, dopo il primo allenamento e senza neanche aver incrociato e conosciuto Spalletti. Il signor Luciano, alle prese con il Covid dalla vigilia con la Juve e bloccato a casa in isolamento, ha convocato in contumacia il nuovo difensore inglese e poi anche Fabian, pronto a tornare nella mischia dopo un’assenza prolungata sin dalla trasferta del 1 dicembre con il Sassuolo. Ruiz far inizialmente compagnia ad Axel, comunque, mentre la formazione che giocherà dal primo minuto dovrebbe essere quella che giovedì ha pareggiato a Torino".