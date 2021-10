Petagna bocciato dai quotidiani: "Troppo lento, spreca due grandi occasioni"

Voto 5 per Petagna contro lo Spartak Mosca per La Gazzetta dello Sport. Troppi errori sottoporta: "Gioca un tempo. Ha avuto un paio di buone occasioni, ma è stato lento nel concluderle". Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Cerca il gol sin dall'inizio, nella sua prima da titolare, ma la mira e l'ultimo spunto non sono dei migliori".