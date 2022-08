Petagna ieri ha fatto in tempo a giocare la sua ultima partitella a Castel Volturno, oggi svuoterà l’armadietto e si trasferirà in Brianza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Petagna out, Simeone in: la reazione di Spalletti. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si analizza questo probabile avvicendamento nell'attacco del Napoli: "Petagna ieri ha fatto in tempo a giocare la sua ultima partitella a Castel Volturno, oggi svuoterà l’armadietto e si trasferirà in Brianza (per circa 14 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio in caso di salvezza) passando in pratica il testimone al Cholito.

Una “staffetta” che fa felice Luciano Spalletti ma che ha anche risvegliato un po’ la piazza perché Simeone intriga i tifosi per via di quella grinta che lo ha sempre contraddistinto e che lo spinge ad andare alla ricerca anche di quei palloni che sembrano perduti. Una caratteristica, quest’ultima, tipicamente argentina e che potrebbe permettere a Simeone di tornare utile pure in Champions, una manifestazione nella quale - a differenza di suo papà - Giovanni non si è mai cimentato.