Petagna rimandato dai quotidiani: "Riceve più applausi dal suo ex pubblico che palloni giocabili"

Non era certo il ritorno che si sarebbe aspettato al Maradona. Il Monza di Andrea Petagna cade sotto i colpi del Napoli. Una rete annullata per la punta, che per La Gazzetta dello Sport merita 5,5 in pagella: "Isolato in mezzo ai colossi suoi ex compagni. prova un gol di furbizia: il VAR lo vede". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Palloni ricevuti: meno degli applausi del suo ex pubblico al gol (poi annullato). Ma combatte". Anche per TMW Petagna è da 5,5 in pagella: "Partita difficile per l'ex di giornata, lasciato spesso isolato dei compagni e contenuto senza troppi problemi dai centrali azzurri. Nella ripresa va in gol, annullato dopo il controllo Var".

TMW: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 5,5 Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 5,5 Corriere della Sera: 6