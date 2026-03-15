Pioggia di 4,5 per Anguissa: "Arranca, gara da tregenda! Ma è il disagio post-infortunio"

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Non è stata una serata semplice per Frank Anguissa, tornato titolare dopo mesi di stop ma apparso ancora lontano dalla migliore condizione nella sfida tra Napoli e Lecce. I quotidiani in edicola sono concordi nel giudicare insufficiente la prova del centrocampista, apparso in difficoltà soprattutto sul piano fisico. Per La Gazzetta dello Sport il voto è 4,5: “Vederlo arrancare a centrocampo, rincorrendo avversari che vanno più veloci di lui, è il segnale del suo disagio post-infortunio”.

Anguissa, quante insufficienze!

Stesso giudizio per Il Mattino: “Non riesce a trovare il ritmo giusto, mostra un ritardo di condizione impressionante e si pianta più volte. Una prova da tregenda”. Più morbida Repubblica (5,5): “Prima gara da titolare dopo oltre quattro mesi, non ha ancora il passo”. Il Corriere dello Sport torna sul 4,5: “In debito fisico, perde palloni e duelli. Sostituzione inevitabile”. Insufficienza anche per Tuttosport (5) e Corriere della Sera (5,5). Il rientro c’è stato, ma per rivedere il vero Anguissa servirà ancora tempo.