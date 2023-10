Pioggia di 7 anche per Osimhen: "Gol, sponde, regia arretrata e lotta continua a tutto campo"

Impiega cinque minuti a mettere il suo timbro sulla partita con una bella rete di testa. Può il Napoli fare a meno del suo bomber?

Impiega cinque minuti a mettere il suo timbro sulla partita con una bella rete di testa. Può il Napoli fare a meno del suo bomber? Sì, potrebbe, ma con lui in campo è sempre un'altra musica. "Poi arriva la versione originale ed è uno spettacolo. Gol dopo 6', a tutto campo, sponde, regia arretrata, lotta continua", è non a caso il commento molto positivo de La Gazzetta dello Sport sulla prova di Victor Osimhen nella vittoria di Lecce. "Entra e fa quel che deve. Concede la gloria del dischetto a Politano", è invece l'analisi più fredda del Corriere dello Sport. Ma il voto è lo stesso per tutti, o quasi.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7,5