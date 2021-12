Pioggia di 7 per Mertens: "Scugnizzo furbo, ma era meglio tenerlo dentro"

Dries Mertens si è ripreso il Napoli e, nel momento del bisogno, continua a essere una certezza per gli azzurri in mezzo a mille difficoltà. Per la Gazzetta è "meno appariscente ma concreto" mentre per il Corriere dello Sport è "uno scugnizzo furbo" quando ruba la palla dell'1-0. Poi fa 140 in azzurro "con lode". Secondo Tuttosport "gli bastano 7 minuti per indirizzare la gara". Infine TMW scrive: "Recupera il pallone dell'1-0, segna il 2-0, esce con la standing ovation. Ma magari era meglio tenerlo dentro".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 7