Pm Maresca: "Se il Napoli arrivasse a 1 punto da un traguardo, il TAR può condannare la Lega a 30mln!"

Catello Maresca, sostituto procuratore alla Dda dal 2007 e ora alla Procura Generale di Napoli, al Corriere del Mezzogiorno s'è espresso sulla sentenza della Corte sportiva d’Appello: "Oggettivamente da un ordinamento sportivo non ci si poteva aspettare una sentenza diversa. In gioco non c’è la questione se si debba disputare o meno la partita Juve-Napoli, il vero oggetto della decisione è diventata la supremazia dell’ordinamento sportivo o la sua autonomia. Un atteggiamento contrario deve essere letto come ostilità, contrarietà e quindi punito. Accuse pesanti? Paradossalmente, se io fossi il Calcio Napoli solleverei un accertamento penale. Perché la Corte D’Appello ha ipotizzato un reato: ovvero i dirigenti del Napoli in combutta con i funzionari dell’Asl e quelli della Regione. È un reato di frode sportiva. Se è vero, credo che l’unico posto deputato ad esaminare ciò sia la Procura di Repubblica di Napoli o quella di Napoli Nord a seconda della competenza territoriale. Diciamo che voglio seguire questa ipotesi: se è vera ci aspettiamo condanne ma se è falsa si archivia e si configura il reato di calunnia che è procedibile d’ufficio

Sul prossimo ricorso: "Al Coni non mi aspetto nulla di diverso. Al Tar si apre un altro scenario. La sentenza numero 260 ha stabilito che di regola quando sono esauriti i gradi di giustizia sportiva, si vada al Tar del Lazio e che ci sia solo una funzione risarcitoria. Si potrebbe derogare, concedendo una sorta di “risarcimento economico” come la ripetizione della partita. Lo spero, ma non ci credo. Mi auguro che un giudice riconosca il “factum principis”, ovvero che il Napoli non poteva andare a Torino per un legittimo impedimento, ma non ha poteri per imporre alla Lega calcio di non giocare. Nelle motivazioni addirittura hanno fatto fatica ad inquadrare l’istituto giuridico. Ma mi domando se il Napoli dovesse arrivare ad un punto dallo scudetto, oppure ad un punto dalla zona Champions, come la mettiamo? Il Tar potrebbe condannare la Lega calcio a pagare 20-30 milioni di euro al Napoli. Temo però che i tempi della giustizia siano lunghi. Si arriverà in primavera e quindi sarà inutile".