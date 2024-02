Poche vittorie, pochi gol, nono posto: tutti i numeri impietosi di Mazzarri

Listone: 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 11 partite; 14 punti e una media di 1,27; 8 gol segnati e 14 subiti; 5 trasferte consecutive senza reti

Dal 25 novembre a Bergamo, giorno della prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli e anche della prima e unica vittoria in trasferta del suo carnet, la squadra ne ha viste e affrontate di cotte e al sangue: le attenuanti sono notevoli, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ma i numeri restano impietosi.

Listone: 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in 11 partite; 14 punti e una media di 1,27; 8 gol segnati e 14 subiti; 5 trasferte consecutive senza reti come non accadeva dal 1979 (Juve, Roma, Torino, Lazio, Milan).