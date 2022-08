Polemiche prezzi Napoli-Monza, Cdm: "Un modo per tutelare gli abbonati"

Il braccio di ferro e le polemiche tra i tifosi azzurri e il Napoli continuano, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno in riferimento al malumore social

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il braccio di ferro e le polemiche tra i tifosi azzurri e il Napoli continuano, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno in riferimento al malumore social per il costo ritenuto alto dei biglietti per la “prima” al Maradona contro il Monza: 30 euro per le Curve, 70 euro per la tribuna Posillipo, Nisida 55 euro. Tribuna Family Adulto 15 euro, 5 euro (under 12), Distinti anello superiore 40 euro. I tagliandi sono stati posti in vendita da ieri alle 15 (gratis gli Under 14 accompagnati): tranne gli anelli inferiori delle Curve e dei Distinti: "Ancora prezzi ritenuti troppo onerosi. Un modo, forse, anche per salvaguardare gli abbonati che ad una prima stima sono 5.000. C’è rabbia: è inutile nasconderlo, anche per un mercato che non scalda i cuori dopo le partenze e gli addii dei big che hanno fatto la storia recente del Napoli".