Politano promosso dai quotidiani: "E' il rimpianto di Napoli! Fa quello che deve"

Buona prova di Matteo Politano contro Malta. I quotidiani premiano l'azzurro titolare nella Nazionale di Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Per un tempo prosegue sul livello del secondo tempo contro l’Inghilterra: scatti, spunti, attacchi, cross, insomma una buona fonte di gioco per gli azzurri. E la presenza di Di Lorenzo alle sue spalle gli dà sicurezza. Nella ripresa, uscito proprio Di Lorenzo, rallenta troppo".

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport

"Uno dei rimpianti di Napoli: ha gambe e grinta, Spalletti gli ha dato tempi di entrata. Fa quello che deve: corsa, dribbling, tagli, entrate nel traffico maltese".