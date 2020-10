Politano prosegue il suo magic moment: ottimi numeri in quest'avvio di campionato

E' Matteo Politano a regalare i tre punti al Napoli nella seconda partita europea della stagione contro la Real Sociedad. Tanti elogi per l'ex all'Inter all'indomani del successo di San Sebastian, come quelli del Corriere del Mezzogiorno: "Lozano si sacrifica, combatte ma la giocata che vale la vittoria è di Matteo Politano che tira fuori la classica giocata del suo repertorio: dalla fascia viene dentro al campo e sfodera il suo mancino. Una deviazione di Sagnan ha spiazzato Remiro e portato il Napoli in vantaggio. È un ottimo momento per l’ex Inter, ha realizzato tre gol e due assist in cinque partite".